Inter de Milão faz gol contra bizarro e perde do Genoa no Campeonato Italiano

A Inter de Milão teve um sábado para ser esquecido. Contando com um gol contra bizarro de Ranocchia, a equipe foi superada pelo Genoa por 2 a 0, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

Não bastassem a derrota e o gol estranho, a Inter de Milão perdeu a terceira posição. Caiu para quarto lugar com 48 pontos, dois atrás da Roma, que vencera mais cedo a Udinese por 2 a 0. Pode, ainda, ser ultrapassada pela Lazio, que soma 46 e recebe o Hellas Verona na segunda-feira. O bom resultado, por sua vez, levou o Genoa aos 30 pontos, na 12ª colocação.

Pressionada pelo triunfo da Roma e necessitando da vitória para retomar a terceira colocação, a Inter de Milão fez um primeiro tempo apático neste sábado, com poucas chances criadas.

E o que era ruim piorou ainda mais quando, já aos 45 minutos, após cruzamento na área, Milan Skriniar tentou afastar para o lado. A bola, contudo, explodiu em seu parceiro de zaga – Ranocchia – e entrou no próprio gol.

Sem criatividade, apática, a Inter de Milão pouco criava no segundo tempo mesmo em desvantagem. E o Genoa praticamente definiu o duelo aos 14: o experiente Pandev, atacante de 34 anos com passagem pelo adversário deste sábado, interceptou finalização dentro da área e tocou no canto para fazer o segundo.

Em outro duelo disputado neste sábado, contando com o apoio de sua torcida, o Chievo superou o Cagliari por 2 a 1 e chegou aos 25 pontos, na 14ª posição. Giaccherini e Roberto Inglese marcaram os gols do triunfo, aos 29 e aos 31 minutos do segundo tempo, enquanto Leonardo Pavoletti descontou no fim.