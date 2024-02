Inter de Milão faz 1 a 0 na Juventus e dá passo grande ao título do Campeonato Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 18:54 Para compartilhar:

Campeã da Supercopa da Itália dia desses, a Inter de Milão demonstrou sua superioridade no país ao derrotar a Juventus por 1 a 0 neste domingo e consolidar sua liderança no Campeonato Italiano. O time do técnico Simone Inzaghi tem 57 pontos, quatro a mais do que a vice-líder Juventus e uma partida a menos, dando passo gigante para a taça.

Dona do melhor ataque (51) e melhor defesa (10) do campeonato, a Inter dominou o primeiro tempo contra o time de Turim. Teve 61% de posse de bola e o goleiro Sommer não precisou fazer nenhuma defesa. A Juventus só conseguir esboçar uma boa jogada de ataque aos 32 minutos, com o artilheiro do time, o atacante sérvio Vlahovic, que teve o chute bloqueado pela defesa da Inter.

O gol da Inter de Milão acabou saindo pouco tempo depois. Aos 37 minutos, pressionado pelo francês Marcus Thuram, o zagueiro da Juventus Federico Gatti tentou cortar cruzamento dentro da pequena área e acabou tocando para o próprio gol. A Juventus terminou a primeira etapa sem conseguir finalizar.

No segundo tempo, o time de Turim conseguiu equilibrar as ações. Ostentou mais posse de bola, mas tinha dificuldades para concluir ao gol. De suas cinco finalizações, só uma foi em direção ao gol.

As melhores chances na parte final da partida foram da Inter de Milão. Aos 24 minutos, Barella estava livre na área e bateu de primeira. Szczesny fez uma grande defesa com as pernas. Aos 42 minutos, o goleiro polonês apareceu novamente para defender chute de Arnautovic, que também estava livre de marcação no contra-ataque da Inter de Milão.

Artilheiro do Italiano, o atacante Lautaro Martinez, da Inter, atuou durante toda a partida, mas teve uma atuação discreta e perdeu a média de um gol por jogo. O argentino balançou as redes 19 vezes em 20 partidas no campeonato.

A Inter de Milão tenta dar sequência a sua boa fase contra a Roma, pela 24ª rodada do Italiano, no domingo. Já a Juventus recebe a Udinese, que está uma posição acima da zona de rebaixamento, na segunda-feira.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias