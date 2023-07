Inter de Milão empata com time de Cristiano Ronaldo e Arsenal faz 5 no Barcelona

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 9:54 Compartilhe

Vice-campeã da última Liga dos Campeões, a Inter de Milão parou no Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, em amistoso disputado nesta quinta-feira, em Osaka, no Japão. Em outros jogos, o Arsenal fez 5 a 3 no Barcelona e o Real Madrid venceu o Manchester United por 2 a 0.

Em solo japonês, a Inter buscou o empate por 1 a 1 com o time saudita. O gol da equipe árabe saiu aos 23 minutos de jogo, com Ghareeb, após passe do brasileiro Anderson Talisca, novamente titular da equipe, assim como o reforço Brozovic e Cristiano Ronaldo, que só esteve em campo no primeiro tempo.

O empate dos italianos veio antes do fim do primeiro tempo. Aos 44, Frattesi mandou para as redes antes do intervalo. Como tem sido recorrente nestes amistosos de pré-temporada, as duas equipes voltaram com uma escalação praticamente toda diferente para o segundo tempo, visando testes e novas formações.

Um dos reforços da Inter para a nova temporada europeia, o meia colombiano Juan Cuadrado foi a campo na segunda etapa. Já Henrikh Mkhitaryan, que sofreu com lesões ao longo da temporada passada, não entrou em campo.

ARSENAL SURPREENDE

Jogando em Los Angeles, nos Estados Unidos, o time londrino aplicou 5 a 3 no Barcelona. A partida, no entanto, contou com cenários completamente diferentes nos dois tempos. Foi no primeiro que as duas equipes mandaram a campo seus principais jogadores. E o placar do intervalo foi de 2 a 2.

Lewandowski e Raphinha marcaram os gols do time catalão, enquanto Saka e o reforço Havertz balançaram as redes pela equipe inglesa, vice-campeão do último Campeonato Inglês. O Arsenal contou com Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus entre os 11 iniciais. Para o segundo tempo, o técnico Mikel Arteta mandou Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, e Martinelli a campo.

No Barcelona, o volante alemão Gündogan fez sua estreia, jogando apenas os 45 minutos iniciais. No total, o técnico Xavi Hernández promoveu 12 alterações ao longo dos 90 minutos, colocando quase todo o elenco do time em campo. Na segunda etapa, Ferran Torres mandou para as redes, enquanto o Arsenal contou com dois gols de Trossard e um de Fabio Vieira.

BELLINGHAM MARCA NO REAL

Na cidade de Houston, nos Estados Unidos, o Real Madrid contou com gols dos seus refoçros para superar o Manchester United por 2 a 0. Jude Bellingham anotou seu primeiro com a camisa do time espanhol em seu segundo jogo pela equipe. Joselu marcou o outro gol da partida, de bicicleta.

Vinicius Júnior e Rodrygo foram titulares, enquanto Éder Militão entrou no segundo tempo. Pelo time inglês, o volante Casemiro começou entre os 11.

Foi a segunda vitória do Real nesta turnê pelos Estados Unidos. Antes, bateu o Milan por 3 a 2. Já o Manchester sofreu a segunda derrota, após ser batido pelo modesto Wrexham, time que tem o ator Ryan Reynolds como um dos sócios e que disputa a quarta divisão do futebol inglês. Na partida anterior, a equipe de Manchester vencera o Arsenal.

