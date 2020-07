Inter de Milão empata com o Hellas Verona e cai uma posição na tabela Nerazzuris jogam melhor, dominam o adversário, mas não conseguem ser eficientes e perdem posição para a Atalanta no G-4 do Campeonato Italiano

No encerramento da 31ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visitou o Hellas Verona nesta quinta-feira e as equipes empataram em 2 a 2. Darko Lazovic e Miguel Veloso marcaram para o time da casa, enquanto Antonio Candreva e Federico Dimarco, contra, fizeram para o time de Milão. O resultado é ruim para a Inter, que perde a terceira posição para a Atalanta.

SUSTO NO INÍCIO

A Inter de Milão começou a partida tendo um susto logo nos primeiros minutos. Antes dos dois minutos de jogo, o Verona abriu o placar com um belíssimo gol de Lazovic. O meia recebeu belo lançamento de Dimarco, encarou a marcação, limpou Skriniar e, quase sem ângulo, marcou o gol.

VIRADA RÁPIDA NO SEGUNDO TEMPO

​A Inter de Milão voltou para a etapa final se lançando ao ataque em busca do resultado positivo. Com menos de cinco minutos, os Nerazzuris chegaram ao empate com Candreva. Lukaku recebeu dentro da área, fez o pivô, e finalizou na trave. No rebote, o camisa 87 só teve o trabalho de empurrar para o gol. A virada veio cinco minutos depois. Candreva recebeu na direita, tentou o cruzamento para dentro da área, mas a bola desviou em Dimarco e morreu no fundo do gol.

DECEPÇÃO NO FIM

Quando a vitória já parecia certa e o terceiro lugar mantido, o Verona conseguiu o empate aos 40 minutos da etapa final. Após linda jogada de Amir Rrahmani, Miguel Veloso recebeu na entrada da área e bateu forte para dar números finais ao jogo.

