Inter de Milão e Torino ganham e se juntam à Juventus com 100% no Italiano

Após duas rodadas do Campeonato Italiano, apenas três equipes estão com 100% de aproveitamento. Junto com a atual octocampeã Juventus, que no sábado bateu o Napoli por 4 a 3, Inter de Milão e Torino fizeram as suas partes neste domingo, ambos como visitantes, e passarão o período de data Fifa, nas duas próximas semanas, na liderança da competição com seis pontos.

Em Cagliari, a Inter de Milão contou com o faro de artilheiro de seu mais novo reforço para vencer o Cagliari por 2 a 1. O centroavante belga Romelu Lukaku, contratado junto ao Manchester United em um pedido do técnico Antonio Conte, marcou o gol da vitória em uma cobrança de pênalti, aos 27 minutos do segundo tempo. Antes, o argentino Lautaro Martínez havia aberto o placar para os visitantes e o brasileiro João Pedro empatado pouco depois do intervalo.

Também fora de casa, em Bérgamo, o Torino mostrou poder de recuperação para derrotar a Atalanta por 3 a 2. O time de Turim marcou primeiro com Kevin Bonifazi, mas sofreu a virada com dois gols do atacante colombiano Duván Zapata. Coube, então, a Alex Berenguer e Armando Izzo balançarem as redes para garantir a segunda vitória do rival da Juventus nesta temporada.

Logo abaixo dos três líderes estão quatro clubes com quatro pontos cada. Entre eles está a Lazio, que neste domingo fez o clássico contra a Roma, no estádio Olímpico, e ficou no empate por 1 a 1. Em cobrança de pênalti, Aleksandar Kolarov abriu o placar para a equipe vermelha da capital italiana e o meia espanhol Luis Alberto garantiu a igualdade no duelo.

Junto com a Lazio na pontuação estão Verona, Genoa e Bologna. Os dois primeiros entraram em campo neste domingo e venceram. Em casa, o time de Gênova ganhou da Fiorentina por 2 a 1 e o de Verona fez 1 a 0 no Lecce como visitante. Na última sexta-feira, a equipe de Bolonha havia derrotado o SPAL por 1 a 0.

Por fim, Sassuolo e Parma conseguiram os primeiros três pontos neste domingo. Em casa, o primeiro goleou a Sampdoria por 4 a 1. Em Údine, o time de Parma derrotou a Udinese por 3 a 1.