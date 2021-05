Inter de Milão e torcida comemoram título com goleada sobre a Udinese (5-1)

Cerca de 4.000 torcedores fora do San Siro e 1.000 dentro do estádio celebraram o 19º “scudetto” da Inter de Milão com uma vitória por 5 a 1 sobre a Udinese, neste domingo, pela última rodada da Serie A.

Com o título garantido há várias semanas, a Inter teve um belo encerramento de sua temporada excepcional.

O inglês Ashley Young (aos 8 nminutos) e o dinamarquês Christian Eriksen com um tiro livre direto (44) colocaram ‘nerazzurri’ em vantagem antes do intervalo.

A festa continuou com os gols do argentino Lautaro Martínez, graças a um pênalti sofrido pelo marroquino Achraf Hakimi (55) e do croata Ivan Perisic com um belo chute de pé direito (64). Fechando a goleada quem marcou foi o grande artilheiro da equipe, o belga Romelu Lukaku (71), com seu 24º gol no campeonato italiano.

O terceiro goleiro da Inter, Daniele Padelli, entrou no segundo tempo para substituir o titular Samir Handanovic, e jogou seus primeiros minutos da temporada. O argentino Roberto Pereyra descontou para a Udinese convertendo um pênalti (79).

Com a vitória garantida, os nerazzurri receberam um troféu e comemoraram, após uma temporada da Serie A em que perderam apenas três jogos.

Antes do duelo, a torcida, presente nos arredores de San Siro desde a manhã, deu as boas-vindas ao ônibus dos jogadores com cantos e sinalizadores.

Neste último jogo da temporada, as autoridades permitiram que 1.000 convidados entrassem no estádio, que tem capacidade para 75.000 pessoas, poucos dias antes da decisão da Copa da Itália, em que a Juventus derrotou a Atalanta, e que encerrou a proibição de presença de torcedores nos estádios.

A Serie A foi disputada com portões fechados, sem espectadores, durante toda a temporada – exceto em alguns jogos no final de setembro – devido à pandemia.

A Inter pôs fim ao reinado da Juventus de nove títulos consecutivos, alcançando seu 19º.

— Resultados da 38ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Sábado:

Sampdoria – Parma 3 – 0

Crotone – Fiorentina 0 – 0

Cagliari – Genoa 0 – 1

– Domingo:

Inter – Udinese 5 – 1

(15h45) Sassuolo – Lazio

Spezia – Roma

Torino – Benevento

Napoli – Hellas Verona

Bologna – Juventus

Atalanta – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 91 38 28 7 3 89 35 54

2. Atalanta 78 37 23 9 5 90 45 45

3. Milan 76 37 23 7 7 72 41 31

4. Napoli 76 37 24 4 9 85 40 45

5. Juventus 75 37 22 9 6 73 37 36

6. Lazio 68 37 21 5 11 61 53 8

7. Roma 61 37 18 7 12 66 56 10

8. Sassuolo 59 37 16 11 10 62 56 6

9. Sampdoria 52 38 15 7 16 52 54 -2

10. Hellas Verona 44 37 11 11 15 45 47 -2

11. Genoa 42 38 10 12 16 47 58 -11

12. Bologna 41 37 10 11 16 50 61 -11

13. Fiorentina 40 38 9 13 16 47 59 -12

14. Udinese 40 38 10 10 18 42 58 -16

15. Spezia 38 37 9 11 17 50 70 -20

16. Cagliari 37 38 9 10 19 43 59 -16

17. Torino 36 37 7 15 15 49 68 -19

18. Benevento 32 37 7 11 19 39 74 -35

19. Crotone 23 38 6 5 27 45 92 -47

20. Parma 20 38 3 11 24 39 83 -44

