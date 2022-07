Inter de Milão e Monaco empatam (2-2) em amistoso

A Inter de Milão e o Monaco empataram em 2 a 2 em um amistoso na noite deste sábado no estádio Paolo Mazza em Ferrara, na Itália.

Com uma formação inicial no 3-5-2 sem os estreantes Takumi Minamino, que entrou no intervalo, e Breel Embolo, que permaneceu em Mônaco, a equipe do Principado abriu o placar no início.

Primeiro, o russo Aleksandr Golovin, após uma boa jogada de Wissam Ben Yedder, superou o goleiro Handanovic com um chute de pé esquerdo (7). Depois o próprio capitão monegasco ampliou o placar com um belo toque encobrindo o goleiro (30). Mas os italianos reagiram por meio de Gagliardini antes do intervalo (41) e Asslani, no segundo tempo (59).

Após este quinto amistoso de preparação, o Monaco segue invicto, com duas vitórias (Cercle Bruges e Portimonense) e três empates (Saint-Gall, Austria Viena e Inter de Milão).

