Inter de Milão e Getafe vencem e se aproximam das oitavas da Liga Europa

O Getafe e a Inter de Milão, com suas respectivas vitórias por 2 a 0 em casa contra o Ajax, em Amsterdã e no estádio do Ludogorets búlgaro, nesta quinta-feira nos jogos de ida dos 16-avos de final da Liga Europa, encaminharam suas classificações.

Dois outros favoritos, o Sevilla e o Manchester United, começaram atrás no placar, mas conseguiram o empate em 1 a 1 como visitantes, respectivamente em Cluj (na Romênia) e em Bruges (na Bélgica). Com esses resultados, vão encarar o jogo de volta com mais tranquilidade.

Nas demais partidas, o destaque foi o grande triunfo do Eintracht Frankfurt por 4 a 1 sobre o Salzburg, graças a um hat-trick do japonês Daichi Kamada.

O Benfica ficou em uma situação delicada ao perder por 2 a 1 na Ucrânia para o Shakhtar Donetsk, e com isso terá que buscar a virada em Lisboa.

Outra equipe da capital portuguesa, o Sporting, conseguiu dar um bom passo rumo à classificação com uma vitória por 3 a 1 sobre o turco Basaksehir de Istambul. Dois dos objetivos dos ‘verdiblancos’ foram marcados por sul-americanos: o uruguaio Sebastián Coates e o argentino Luciano Vietto.

— Resultados dos jogos de ida dos 16-avos de final da Liga Europa:

– Quinta-feira:

Sporting de Lisboa (POR) – Istambul Basaksehir (TUR) 3 – 1

Gols:

Sporting: Coates (3), Sporar (44), Vietto (51)

Basaksehir: Visca (77 de pênalti)

Getafe (ESP) – Ajax (HOL) 2 – 0

Gols:

Getafe: Deyverson (38), Kenedy (90+3)

Cluj (ROM) – Sevilla (ESP) 1 – 1

Gols:

Cluj: Deac (59 de pênalti)

Sevilla: En Nesyri (82)

Brugge (BEL) – Manchester United (ING) 1 – 1

Gols:

Brugge: Dennis (15)

Manchester United: Martial (36)

Ludogorets (BUL) 0 – Inter de Milão (ITA) 2

Gols:

Inter: Eriksen (71), Lukaku (90+4 de pênalti)

Eintracht Frankfurt (ALE) – RB Salzburg (AUT) 4 – 1

Gols:

Eintracht: Kamada (12, 43, 53), Kostic (56)

Salzburg: Hwang (85 de pênalti)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Benfica (POR) 2 – 1

Gols:

Shakhtar: Patrick (56), Kovalenko (72)

Benfica: Pizzi (67 de pênalti)

