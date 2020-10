Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach ficam no empate na Liga dos Campeões

A Inter de Milão recebeu o alemão Borussia Mönchengladbach e ficou no empate por 2 a 2, nesta quarta-feira (21), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Os gols dos donos da casa foram marcados pelo belga Romelu Lukaku (49 e 90), enquanto o argelino Rami Bensebaini (63, de pênalti) e Jonas Hoffman (84) balançaram as redes para o time da Alemanha.

No outro duelo da chave, disputado mais cedo, o Real Madrid perdeu em casa por 3 a 2 para o Shakhtar Donetsk.

As equipes voltam a entrar em campo pela competição europeia no dia 27 de outubro, com a Inter indo à Ucrânia enfrentar o Shakhtar Donetsk, enquanto o Borussia Mönchengladbach recebe o Real Madrid.

— Ficha técnica da partida pela primeira rodada do Grupo B a Liga dos Campeões.

Inter de Milão – Borussia Mönchengladbach 2 – 2 (0-0)

Estádio: Giuseppe Meazza, Milão

Árbitro: B. Kuipers (HOL)

Gols:

Inter de Milão: Lukaku (49, 90)

Borussia Mönchengladbach: Bensebaini (63, pênalti), Hofmann (84)

Cartões amarelos:

Inter de Milão: D’Ambrosio (17), de Vrij (65), S. Handanovic (82)

Borussia Mönchengladbach: Kramer (68)

Equipes:

Inter de Milão: S. Handanovic (cap) – D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov – Darmian, Barella, Eriksen (Brozovic 79), Vidal, Perisic (Bastoni 79) – Sánchez (Martínez 46), Lukaku. T: Antonio Conte

Borussia Mönchengladbach: Sommer (cap) – Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini – Hofmann, Kramer, Embolo (Herrmann 74), Neuhaus, Thuram (Wolf 90+5) – Plea (Stindl 90). T: Marco Rose

