Inter de Milão anuncia Simone Inzaghi como novo técncio

A Inter de Milão anunciou na quinta-feira que Simone Inzaghi, ex-técnico da Lazio, assumirá o comando da equipe, substituindo Antonio Conte, que deixou o cargo depois da conquista do Campeonato Italiano.

Inzaghi, de 45 anos e irmão mais novo do ex-jogador de futebol Filippo Inzaghi, assinou um contrato de dois anos, anunciou o clube milanês.

Esta será sua primeira experiência como treinador fora da Lazio, onde estava desde 2016.

Em um período com muitas mudanças de técnicos nas equipes da primeira divisão da Itália (oito dos dez primeiros colocados do campeonato trocaram de comando), Inzaghi deixou a Lazio no último minuto de uma renovação praticamente assinada para iniciar um novo desafio.

O treinador vai herdar a equipe que Conte construiu nos últimos dois anos, talvez com algumas saídas, já que o dono do clube, o grupo chinês Suning, está passando por uma crise econômica profunda e precisa de dinheiro.

O redimensionamento econômico – diminuição da massa salarial – foi rejeitado por Conte, que não quis rebaixar sua ambição esportiva depois de conseguir destronar a Juventus, que reina na Itália há quase uma década.

Aliás, o salário do novo treinador mostra a receita do novo Inter. Inzaghi recrbrrá cerca de quatro milhões de euros (4,88 milhões de dólares), longe dos 12 milhões pagos a Conte.

