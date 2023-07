Inter de Milão anuncia a contratação do colombiano Cuadrado, dispensado pela rival Juventus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 15:12 Compartilhe

O colombiano Juan Guillermo Cuadrado continuará no futebol italiano. Depois de oito temporadas pela Juventus, o polivalente jogador foi informado que não teria o contrato renovado e rapidamente seus agentes encontraram nova equipe no país. Ele foi oficializado na Inter de Milão nesta quarta-feira, por uma temporada.

“Juan Cuadrado é o novo jogador do Inter. Lateral colombiano assinou contrato com os “nerazzurri” até 30 de junho de 2024″, informou o clube, ressaltando suas qualidades. “Experiência, muita vontade de vencer e alegria: essas são as principais características de Juan Guillermo Cuadrado, nascido em Necoclí, na Colômbia, em 26 de maio de 1988.”

Apesar de ter sido oficializado como lateral, Cuadrado se destacou na Juventus atuando como falso meia e deslocado pela ponta. Será a quinta equipe que ele defenderá na Itália. Além da Intr e da Juventus, já havia vestido as camisas de Udinese, Lecce e Fiorentina.

Apelidado de “Vespa” por causa da sua velocidade, Cuadrado aceitou defender as cores de um grande rival da Juventus, e já foi cobrado por torcedores da nova equipe após celebrar 11 títulos em Turim.

Antes de assinar o contrato, Cuadrado passou por exames médicos em Milão e ao deixar a sede do clube, viu uma faixa de cobrança dos novos torcedores. “Até hoje você fez de tudo para que a gente o odiasse. Se quer outra coisa, cabe a você demonstrar.”

Ele será o quinto colombiano a defender a Inter de Milão na história. “Técnico, útil e confiável, Juan está pronto para uma nova aventura Nerazzurri”, garantiu a Inter.

