Inter de Limeira vence o Botafogo e conquista a 1ª vitória no Paulistão

Após três jogos, a Inter de Limeira desencantou no Campeonato Paulista ao vencer o Botafogo, por 3 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela quarta rodada da fase de grupos. Ronaldo e Felipe Baxola fizeram os gols da vitória no segundo tempo.

A vitória encerra uma sequência de dois empates e uma derrota da Inter de Limeira, que agora ocupa a segunda posição do Grupo A, com cinco pontos. Já o Botafogo conheceu sua primeira derrota e é o quarto colocado do Grupo C, também com cinco pontos.

A forte chuva que caiu no interior paulista prejudicou o gramado e dificultou as ações dos times no primeiro tempo. A Inter de Limeira chegou com perigo aos 14 minutos, quando Ronaldo finalizou forte e o goleiro Deivity, no reflexo, fez grande defesa.

Mas o Botafogo também foi ao ataque e criou a melhor chance do primeiro tempo. Aos 19, Marlon cobrou falta e Tiago Reis, atrás da marcação, cabeceou forte para Lucas Frigeri espalmar. No rebote, Diego Guerra também mandou para o gol e novamente Frigeri defendeu, desta vez em cima da linha.

O restante do primeiro tempo foi bastante movimentado, embora os times não tenham levado mais perigo aos goleiros.

No segundo tempo a conversa foi outra e logo aos três minutos Ronaldo foi derrubado pelo goleiro Deivity na área. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti para a Inter de Limeira. Aos 8, o próprio Ronaldo foi para a cobrança e colocou o time da casa em vantagem.

Atrás no placar, o Botafogo precisou sair mais para o ataque, mas levou mais um duro golpe aos 26 minutos. Fillipe Soutto perdeu bola para Matheus Galdezani e o volante cruzou rasteiro para Felipe Baxola. O meia finalizou de primeira no canto esquerdo do goleiro.

Abatido em campo, o Botafogo foi inoperante e ainda viu a Inter de Limeira marcar o terceiro aos 42, quando Tito tocou para Geovane e o meia chutou colocado, dando números finais ao confronto.

A Inter de Limeira volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Botafogo, no mesmo dia, às 21h30, visitará o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 3 x 0 BOTAFOGO-SP

INTER DE LIMEIRA – Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca (Matheus Mancini); Matheus Galdezani (Lima), Jhony Douglas e Felipe Baxola (Júlio Rusch); Ronaldo, Diego Tavares (Geovane) e Osman (Tito). Técnico: Vinicius Bergantim.

BOTAFOGO-SP – Deivity; Marlon, Diego Guerra, Joaquim e Martinelli (Kadu Barone); Tárik, Fillipe Soutto, Bruno Michel (Dudu) e Emerson Santos (Hélio Paraíba); Tiago Reis e Matheus Carvalho (Rafael Tavares). Técnico: Leandro Zago.

GOLS – Ronaldo (pênalti), aos 8, Felipe Baxola, aos 25, e Geovane, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Carioca (Inter de Limeira); Matheus Carvalho (Botafogo-SP).

ÁRBITRO – Ilbert Estevam da Silva (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Saiba mais