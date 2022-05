Inter de Limeira empata com Nova Venécia-ES e dois times mantêm 100% na Série D

Na disputa pela liderança do Grupo A6, Nova Venécia-ES e Internacional de Limeira empataram por 2 a 2, neste domingo à tarde, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Porto Velho-RO e ASA-AL venceram pela terceira vez e mantiveram os 100% de aproveitamento.





O jogo no estádio Zeno Rocha, no Espírito Santo, foi bem movimentado. Jairo abriu o placar para o time da casa, mas Guilherme Henrique empatou aos 20 minutos do segundo tempo. Cinco minutos depois, Patrick deixou os capixabas na frente de novo, porém, aos 38, Guilherme Henrique marcou outra vez e deixou tudo igual.

O empate deixou os dois dentro da zona de classificação do Grupo A6, com cinco pontos. Ficam atrás de Pouso Alegre-MG e Real Noroeste-ES, ambos com seis. No sábado, o time mineIro venceu o URT por 1 a 0, enquanto o Real Noroeste bateu a Ferroviária, por 2 a 1, em Araraquara.

Dois times continuam com 100% de aproveitamento. No Grupo A1, o Porto Velho-RO venceu fora de casa, por 1 a 0, o São Raimundo-AM, e lidera com nove pontos. O Rio Branco-AC é vice-líder com sete depois de ganhar em casa por 2 a 0 do Humaitá-AC.

Pelo Grupo A4, o ASA, em Arapiraca, fez 1 a 0 em cima do Sergipe-SE e também lidera com nove pontos. O vice-líder é o Jacuipense-BA, com cinco, porque venceu por 1 a 0 o Atlético-BA. Completam a zona de classificação, Lagarto-SE e CSE-AL que empataram por 3 a 3.

No Grupo A8, o Caxias derrubou os 100% do Aimoré-RS com uma boa vitória, por 4 a 2. Os dois gaúchos têm seis pontos, juntos com o Azuriz-RS, que venceu por 1 a 0 o Marcílio Dias-SC. O líder é o Cascavel-PR, com sete pontos, após ganhar em casa e por 2 a 1 do São Luiz-RS.

Dos 13 jogos previstos para domingo, um deles não foi realizado. Devido fortes chuvas, Moto Club-MA e Juventude-MA vão se enfrentar na segunda-feira, às 15h. Restarão mais cinco jogos para completarem a rodada até quarta-feira.

O formato da Série D é o mesmo de anos anteriores. Na primeira fase, os 64 times foram divididos regionalmente em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro das chaves. Ao fim de 14 rodadas, os quatro primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata.

CONFIRA OS JOGOS DA 3ª RODADA:

SÁBADO

Santo André 0 x 1 São Bernardo-SP

Crato-CE 0 x 1 Icasa-CE

São Paulo Crystal-PB 2 x 3 Sousa-PB

Nova Iguaçu-RJ 1 x 1 Paraná-PR

Ceilândia-DF 3 x 0 Operário-MT

Tocantinópolis-TO 1 x 1 Pacajus-CE

4 de Julho-PI 3 x 0 Tuna Luso-PA

Grêmio Anápolis-GO 1 x 3 Anápolis-GO

URT-MG 0 x 1 Pouso Alegre-MG

América-RN 0 x 1 Afogados-PE

Ferroviária-SP 1 x 2 Real Noroeste-ES

Náutico-RR 1 x 1 São Raimundo-RR

Caldense-MG 0 x 2 Bahia de Feira-BA

DOMINGO

Caxias-RS 4 x 2 Aimoré-RS

Azuriz-PR 1 x 0 Marcílio Dias-SC

Nova Venécia-ES 2 x 2 Inter de Limeira-SP

Pérolas Negras-RJ 1 x 1 Portuguesa-RJ

Iporá-GO 1 x 2 Costa Rica-MS

Juventus-SC 0 x 1 Próspera-SC

FC Cascavel-PR 2 x 1 São Luiz-RS

São Raimundo-AM 0 x 1 Porto Velho-RO

Atlético Alagoinhas-BA 0 x 1 Jacuipense-BA

ASA-AL 1 x 0 Sergipe-SE

Lagarto-SE 3 x 3 CSE-AL

Ação-MT 0 x 2 Brasiliense-DF

Rio Branco-AC 2 x 0 Humaitá-AC

SEGUNDA-FEIRA

15h

Moto Club-MA x Juventude-MA

19h

Oeste-SP x Cianorte-PR

20h15

Trem-AP x Amazonas-AM

TERÇA-FEIRA

15h

Castanhal-PA x Fluminense-PI

QUARTA-FEIRA

20h

Retrô-PE x Globo-RN

Juazeirense-BA x Santa Cruz-PE