Inter de Limeira e mais cinco times garantem classificação antecipada na Série D

Mais seis times conquistaram vaga antecipada ao mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, incluindo a Inter de Limeira. As definições ocorreram neste sábado, após 19 jogos da 13ª e penúltima rodada da fase de grupos.

Até agora, 19 times estão classificados: Manauara-AM, Porto Velho-RO e Princesa do Solimões-AM (Grupo A1), Maranhão-MA (Grupo A2), Treze-PB, Iguatu-CE e América-RN (Grupo A3), Itabaiana-SE e Retrô-PE (Grupo A4), Brasiliense-DF, Anápolis-GO, Crac-GO e Mixto-MT (Grupo A5), Nova Iguaçu-RJ, Itabuna-BA e Portuguesa-RJ (Grupo A6), Maringá-PR e Inter de Limeira-SP (Grupo A7) e Cianorte-PR (Grupo A8).

A Inter de Limeira conquistou o objetivo ao superar o Costa Rica-MS por 1 a 0. Quem vencesse, estaria classificado. O time paulista está em segundo lugar do Grupo A7 com 23 pontos. Já classificado, o Maringá garantiu a liderança com 29 pontos ao superar o Água Santa por 2 a 0. O time paulista está em quinto, com 19, ainda com chances.

No Grupo A1, o Princesa alcançou 22 pontos ao vencer o Rio Branco-AC por 2 a 0 e avançou. No Grupo A3, o América-RN conquistou o objetivo ao fazer 2 a 1 no Atlético-CE e chegar aos 23 pontos.

O Retrô-PE também venceu a Juazeirense-BA por 2 a 1 e agora soma 23 pontos no Grupo A4, garantido no mata-mata. O Grupo A5 é o único que tem todos os classificados definidos. O Mixto-MT empatou por 1 a 1 com o Anápolis-GO e garantiu a última vaga.

Por fim, no Grupo A6, a Portuguesa-RJ avançou com 22 pontos após vencer o Serra-ES por 2 a 1. O River-PI também poderia ter avançado no Grupo A2, mas perdeu para o líder e já classificado Maranhão-MA por 1 a 0.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO:

Manauara-AM 4 x 0 São Raimundo-RR

Princesa do Solimões-AM 2 x 0 Rio Branco-AC

Humaitá-AC 2 x 5 Manaus-AM

Trem-AP 0 x 2 Porto Velho-RO

River-PI 0 x 1 Maranhão-MA

Santa Cruz-RN 2 x 1 Iguatu-CE

Atlético-CE 1 x 2 América-RN

Juazeirense-BA 1 x 2 Retrô-PE

Sergipe-SE 0 x 1 Jacuipense-BA

Petrolina-PE 0 x 3 ASA-AL

Iporá-GO 3 x 0 Real Brasília-DF

Capital-TO 2 x 0 União-MT

Mixto-MT 1 x 1 Anápolis-GO

Portuguesa-RJ 3 x 0 Real Noroeste-ES

Itabuna-BA 0 x 0 Ipatinga-MG

São José-SP 1 x 1 Pouso Alegre-MG

Patrocinense-MG 0 x 1 Santo André-SP

Inter de Limeira-SP 1 x 0 Costa Rica-MS

Maringá-PR 2 x 0 Água Santa-SP