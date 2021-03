Inter consegue a virada, mas acaba cedendo empate no fim para o Pelotas Em jogo equilibrado pelo Gauchão, Colorado acabou tropeçando nos minutos finais; time de Porto Alegre perde a chance de seguir com 100% de aproveitamento na competição

A expectativa antes do duelo contra o Pelotas, era conquistar sua segunda vitória no Campeonato Gaúcho. Porém a realidade acabou sendo outra. Na noite desta quinta-feira, a equipe do Inter ficando no empate em 2 a 2 com o adversário, no estádio Boca do Lobo.

Com o resultado, os comandados de Fábio Matias chegaram aos 4 pontos, caindo para a 3ª colocação. Já a equipe de Ricardo, com mais um tropeço, já que ainda não venceu na competição, soma agora dois pontos caindo que a fez cair para a 8ª posição.

INÍCIO DE JOGO EQULIBRADO

Desde o começo, o Pelotas sabia que não teria vida fácil diante do Internacional, mesmo sem seus principais jogadores. Com isso, quem arriscou pela primeira vez no duelo foi o Colorado, com Lucas Ramos, em cobrança de falta, porém Gabriel Silva conseguiu afastar para longe.

Na sequência, o time da casa respondeu na mesma moeda. Em duas chances seguidas, Marcelo Wesley assustaram o goleiro Daniel que, por sua vez, viu a bola passar próxima ao seu gol.

PELOTAS SAI NA FRENTE, MAS INTER EMPATA EM SEGUIDA

Com o passar do tempo, os times foram tendo mais oportunidades. E quem conseguiu aproveitar a sua foi o Pelotas. Aos 20 minutos, Marcelo chegou a preparar um cruzamento, porém acabou chutando direto para o gol surpreendendo o arqueiro rival. 1 a 0.

Mas o Inter não deixou-se abater pelo tento sofrido. Aos 29, após aproveitar rebatida de Lucas Ramos, Guilherme Pato ergueu a cabeça para cruzar na medida para Johnny acertar o fundo das redes de cabeça. 1 a 1.

INTER VIRA O JOGO NO SEGUNDO TEMPO

Já na metade da segunda etapa, após algumas alterações promovidas por ambos os técnicos, quem se deu bem foi a a equipe visitante que marcou mais uma vez. Aos 28 minutos, Lucas Ramos, contando com um desvio em sua finalização, mandou para o fundo das redes. 2 a 1.

PELOTAS EMPATE NOS ACRÉSCIMOS

Com mais substituições por parte de Ricardo, o Lobo foi para o tudo ou nada. E deu certo. Aos 46 minutos, após rebatida do goleiro Daniel na tentativa de Marcão, Itaqui mandou a bola para o fundo das redes fechando a conta em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

PELOTAS x INTERNACIONAL – 2ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO

Estádio: Boca do Lobo, em Pelotas (RS)

Data: 4 de março de 2021, às 20h

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn

Assistentes: José Eduardo Calza e Luiza Noujorks Reis

Cartões amarelos: João Félix (INT); Moisés (PEL)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Marcelo, 20’/1ºT (1-0); Johnny, 29’/1ºT (1-1); Lucas Ramos, 28’/2ºT (1-2); Itaqui, 46’/2ºT (2-2).

PELOTAS (Técnico: Ricardo Colbachini)

Gabriel Leite; Marcelo, Gabriel Silva, Silvio e Gabiga; Moisés (Gazão, aos 38’/2ºT), Bustamante (Aslen, aos 35’/2ºT), Juliano e João Vieira (Itaqui, aos 22’/2ºT); Marcos Paulo (Marcão, aos 22’/2ºT) e Wesley (Daniel Costa, aos 22/2ºT).

INTERNACIONAL (Técnico: Fábio Matias)

​Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Felix e Léo Borges; Lucas Vital (Igor, aos 29’/2ºT), Johnny, Amaya e Lucas Ramos; Vinicius Mello (Matheus Cadorini, aos 17’/2ºT) e Guilherme Pato.

