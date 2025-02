Inter cai diante da Juventus e não aproveita tropeço do líder Napoli

Uma vitória teria colocado a Inter de Milão na liderança do Campeonato Italiano, mas o time ‘nerazzurro’ acabou derrotado por 1 a 0 em sua visita à Juventus neste domingo (16), pela 25ª rodada, e não conseguiu aproveitar o empate do líder Napoli com a Lazio (2 a 2) na véspera.

O gol da Juve saiu depois de uma ação ofensiva na entrada da área, quando vários jogadores da Inter cercaram Randal Kolo Muani, que passou a bola para Francisco Conceição, livre, ajeitar e bater no canto do goleiro Yann Sommer (74′).

Com a combinação de resultados, o Napoli segue no topo da tabela com 56 pontos, contra 54 da Inter. Por sua vez, a Juventus entra no Top 4 com os mesmos 46 pontos da Lazio, que cai para a quinta colocação por ter pior saldo de gols.

O time de Turim também é o único entre os seis primeiros na classificação que venceu neste fim de semana, já que a Atalanta (3ª, 51 pts) empatou sem gols com o Gagliari e a Fiorentina (6ª, 42 pts) foi derrotada por 2 a 0 pelo Como.

Mais cedo, a Roma (9ª) bateu o Parma (18º) fora de casa por 1 a 0 e chegou à nona rodada consecutiva sem perder, com seis vitórias e três empates.

A última derrota dos ‘giallorossi’ na Serie A foi no dia 2 de dezembro, num 2 a 0 para a Atalanta no Estádio Olímpico de Roma.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bologna – Torino 3 – 2

– Sábado:

Atalanta – Cagliari 0 – 0

Lazio – Napoli 2 – 2

Milan – Hellas Verona 1 – 0

– Domingo:

Fiorentina – Como 0 – 2

Monza – Lecce 0 – 0

Udinese – Empoli 3 – 0

Parma – Roma 0 – 1

Juventus – Inter 1 – 0

– Segunda-feira:

(16h45) Genoa – Unione Venezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 25 17 5 3 41 19 22

2. Inter 54 25 16 6 3 58 24 34

3. Atalanta 51 25 15 6 4 54 26 28

4. Juventus 46 25 11 13 1 42 21 21

5. Lazio 46 25 14 4 7 47 34 13

6. Fiorentina 42 25 12 6 7 41 27 14

7. Milan 41 24 11 8 5 36 24 12

8. Bologna 41 24 10 11 3 38 29 9

9. Roma 37 25 10 7 8 36 29 7

10. Udinese 33 25 9 6 10 32 37 -5

11. Torino 28 25 6 10 9 27 31 -4

12. Genoa 27 24 6 9 9 22 33 -11

13. Como 25 25 6 7 12 30 40 -10

14. Cagliari 25 25 6 7 12 26 39 -13

15. Lecce 25 25 6 7 12 18 41 -23

16. Hellas Verona 23 25 7 2 16 26 54 -28

17. Empoli 21 25 4 9 12 22 38 -16

18. Parma 20 25 4 8 13 30 45 -15

19. Unione Venezia 16 24 3 7 14 22 39 -17

20. Monza 14 25 2 8 15 21 39 -18

bur-dam/iga/cb