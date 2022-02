Inter busca o empate diante do Novo Hamburgo, mas completa três jogos sem vitória

A fase do Internacional continua complicada no Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela quinta rodada da primeira fase, o time colorado até buscou o empate diante do Novo Hamburgo, por 1 a 1, depois de ter saído atrás no placar, mas acumulou seu terceiro jogo sem vitória no estadual e está longe da briga pela liderança.

De qualquer forma, com o ponto ganho nesta noite, o Inter aparece na quarta colocação, com oito pontos. Cinco atrás do arquirrival Grêmio, que lidera a competição com 13. Já o Novo Hamburgo tem sete e ocupa o sétimo lugar no estadual.

Mesmo com o time considerado titular em campo, o Internacional fez um primeiro tempo bem morno e pouco conseguiu incomodar o goleiro do Novo Hamburgo. Tanto que a primeira chance de abrir o placar veio apenas aos 29 minutos, quando David recebeu na área e bateu na saída do goleiro, que conseguiu se recuperar e mandar pela linha de fundo.

As emoções estavam reservadas mesmo para a segunda etapa. Em um contra-ataque rápido, o time visitante abriu o placar aos nove minutos. Alemão lançou Michel Renner na área que chutou sem chances para Daniel.

O gol de empate saiu dos pés de Taison, aos 20. O atacante soltou uma bomba de dentro da área e deixou tudo igual. Nos minutos finais, o Inter fez pressão pela vitória, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da sexta rodada. No sábado, o Internacional visita o Caxias, no Estádio Centenário, às 16h30. Já no domingo, o Novo Hamburgo encara o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas, às 16h.

