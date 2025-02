Inter bate Lazio e pegará Milan na semifinal da Copa da Itália

ROMA, 25 FEV (ANSA) – A Internazionale fez uma partida segura no San Siro, em Milão, e derrotou a Lazio por 2 a 0 em partida válida pelas quartas de final da Copa da Itália.

Os nerazzurri, liderados por Simone Inzaghi, derrotaram a equipe da capital graças aos gols do austríaco Marko Arnautovic e do turco Hakan Çalhanoglu, que converteu uma penalidade.

A Lazio chegou a carimbar o travessão do gol interista e obrigou o goleiro Josep Martínez a fazer um milagre, mas não conseguiu balançar as redes do espanhol.

Com o triunfo, a Inter enfrentará o Milan nas semifinais da Copa da Itália. A partir de agora, o torneio terá jogos de ida e volta. Os embates ocorrerão nos dias 2 e 23 de abril, no San Siro.

A outra semifinal será disputada entre Bologna e o vencedor da partida de Juventus e Empoli, que ocorrerá amanhã (26), em Turim. (ANSA).