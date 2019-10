Inter bate Borussia em sua 1ª vitória na Champions League

ROMA, 23 OUT (ANSA) – A Inter de Milão venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 nesta quarta-feira (23), no Estádio San Siro, em Milão, durante partida válida pela terceira rodada do grupo F da Champions League. O time italiano abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com Lautaro Martínez, após chute do meio da área. A confirmação da vitória, porém, ficou por conta de Antonio Candreva, que, após contra-ataque, balançou as redes aos 44 minutos da etapa final. Esta é a primeira vitória da Inter nesta edição da competição.

Com o resultado, o time comandado por Antonio Conte soma 4 pontos e assume a segunda colocação do grupo, ao lado da equipe alemã.

Na próxima rodada, os dois times voltam a se enfrentar no dia 5 de novembro, às 17h (horário de Brasília). (ANSA)