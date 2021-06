Inter aumenta jejum de vitórias no Beira-Rio para sete partidas Mesmo com um jogador a mais, o Colorado não conseguiu vencer o Palmeiras e acabar com a seca de triunfos

Não deu para o Internacional no Beira-Rio. Diante do Palmeiras, o Colorado teve a faca e o queijo na mão para vencer e acabar com o jejum, mas foi superado pelo Verdão.

O resultado só aumentou o jejum do Colorado dentro de casa. Agora são sete partidas sem vencer. A última vitória como mandante ocorreu na semi do Gauchão, diante do Juventude.

Ao longo do período de seca no Beira-Rio, o Internacional colecionou insucessos como a final do estadual e a eliminação na Copa do Brasil.

O próximo jogo dentro do seu estádio será na próxima quarta-feira, diante do São Paulo.

