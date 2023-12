Inter, atual bicampeã da Copa da Itália, é eliminada pelo Bologna

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/12/2023 - 20:48 Para compartilhar:

A Inter de Milão, campeã das duas últimas edições da Copa da Itália, foi eliminada do torneio nesta quarta-feira (20), ao ser derrotada pelo Bologna por 2 a 1 em San Siro, na prorrogação.

Depois do empate sem gols nos 90 minutos, a Inter abriu o placar no início do tempo extra com o brasileiro Carlos Augusto (92′), mas o Bologna despachou os ‘nerazzurri’ em menos de cinco minutos.

Sam Beukema empatou após cobrança de escanteio (112′) e a virada veio logo depois com Dan Ndoye (116′).

“É uma eliminação que dói, somos os bicampeões, fizemos uma boa partida até os últimos 15 minutos. O futebol é assim mesmo”, analisou o técnico da Inter, Simone Inzaghi.

O argentino Lautaro Martinez, artilheiro do campeonato italiano com 15 gols, teve a chance de classificar sua equipe no tempo regulamentar na cobrança de um pênalti (65′), mas seu chute fraco foi defendido pelo goleiro do Bologna, Federico Ravaglia.

Mais tarde ele deixou o campo (99′) mancando e segurando a coxa esquerda.

“A equipe médica não parece muito preocupada, é um problema muscular, veremos, voltaremos a jogar dentro de três dias” no campeonato italiano, lembrou Inzaghi.

Já o treinador do Bologna, Thiago Motta, elogiou sua equipe. “Era complicado jogar contra o finalista da última Liga dos Campeões e atual líder do campeonato, mas os meus jogadores fizeram um jogo completo e deram tudo”, comemorou ele.

“É uma vitória extraordinária, e merecida na minha opinião por todos o trabalho que temos feito há vários meses”, concluiu o técnico.

Nas quartas de final, o Bologna, surpreendente quarto colocado na Serie A, vai enfrentar a Fiorentina em meados de janeiro.

Na terça-feira, outro grande da Itália, o Napoli, foi goleado pelo Frosinone (4 a 0) e também se despediu do torneio.

— Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Itália:

– Terça-feira:

Napoli – (+) Frosinone 0 – 4

– Quarta-feira:

Inter de Milão – (+) Bologna 1 – 2

– Terça-feira, 2 de janeiro de 2024





Milan – Cagliari

– Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024

Atalanta – Sassuolo

Roma – Cremonese (D2)

– Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024

Juventus – Salernitana

– Já disputados:

(+) Fiorentina – Parma (D2) 2 – 2 (4-1 nos pênaltis)

(+) Lazio – Genoa 1 – 0

(+): Classificado para a fase seguinte

