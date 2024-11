Inter atropela Verona e assume liderança provisória

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2024 - 13:26 Para compartilhar:

VERONA, 23 NOV (ANSA) – Mesmo sem Lautaro Martínez, desfalque de última hora devido a uma febre, a Inter de Milão goleou o Hellas Verona por 5 a 0 neste sábado (23), fora de casa, e assumiu a liderança provisória da Série A da Itália.

Invicta desde a derrota para o rival Milan em 22 de setembro, a equipe nerazzurra construiu o placar totalmente no primeiro tempo, com gols de Joaquín Correa, Marcus Thuram (2), Stefan de Vrij e Yann Bisseck.

Com o resultado, a Inter pulou para a liderança da Série A, com 28 pontos, mas o Napoli, com 26, recebe a Roma neste domingo (24) e pode chegar a 29. Já o Verona estacionou nos 12 pontos, em 14º lugar, e corre o risco de se aproximar da zona de rebaixamento. (ANSA).