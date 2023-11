Inter arranca empate com Benfica e decidirá liderança de grupo da Champions com Real Sociedad

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2023 - 19:47 Para compartilhar:

Depois de estar perdendo por 3 a 0, a já classificada Inter de Milão buscou um empate em 3 a 3 com o Benfica nesta quarta-feira (29), em Lisboa, e vai disputar a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões na última rodada em um confronto direto com a Real Sociedad, também garantida nas oitavas de final, que em jogo simultâneo empatou em 0 a 0 com o RB Salzburg.

Com 11 pontos cada, Inter e Real dividem a liderança da chave, com os espanhóis levando vantagem no saldo de gols. A sexta e última rodada será disputada no dia 12 de dezembro, e ambos se enfrentam no Giuseppe Meazza, em Milão, para decidir quem avança na competição como primeiro colocado da chave.

No estádio da Luz, em Lisboa, o já eliminado Benfica abriu 3 a 0 rapidamente no primeiro tempo, com três gols do meia João Mário (5′, 13′ e 34′).

No entanto, os italianos reagiram depois do intervalo e arrancaram o empate também marcando três gols em poucos minutos, com Marko Arnautovic (51′), Davide Frattesi (58′) e o chileno Alexis Sánchez (72′).

Antes do apito final, o Benfica teve o zagueiro António Silva expulso por uma falta violenta (86′), que lhe rendeu o cartão vermelho direto.

Na última rodada, o time português vai enfrentar o RB Salzburg precisando vencer por pelo menos três gols de diferença para conseguir uma vaga no mata-mata prévio às oitavas de final da Liga Europa.

