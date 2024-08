Inter arranca empate com Athletico no fim e completa oito jogos de jejum sob vaias da torcida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 21:33 Para compartilhar:

O Internacional, mesmo com um empate heroico, mais uma vez não conseguiu agradar seu torcedor, que passa a fazer as contas na briga contra o rebaixamento. Neste domingo, o time gaúcho recebeu o Athletico-PR, no Beira Rio, pela 22.ª rodada do Brasileirão, e no último minuto, conseguiu a igualdade em 2 a 2, que frustrou sua torcida; O resultado provocou muitas vaias ao término do jogo.

O resultado deixou o time gaúcho em 15.º lugar com 22 pontos, apenas um acima do Corinthians, primeira equipe na zona do rebaixamento. Além disso, este foi o oitavo jogo consecutivo dos gaúchos sem vitória na competição nacional, o 12.º seguido na temporada.

O único atenuante é o número de jogos: são apenas 17 partidas, cinco atrás, por exemplo, do líder Botafogo. Do outro lado, o rival de Curitiba foi a 29 e segue na oitava colocação, mas com o mesmo duelos do Atlético-MG, ficando a frente no número de vitórias: 8 a 7.

O confronto em Porto Alegre começou agitado, e logo surtiu em bola na rede. Aos 11 minutos, Gabriel Carvalho serviu Wesley, que mandou para o fundo do gol e abriu o placar para o Internacional. O Athletico, porém, passou a se lançar mais ao ataque, neutralizando as respostas gaúchas.

A estratégia deu certo aos 35, quando Canobbio dominou e a bola sobrou para João Cruz. Ele bateu com desvio na defesa e deixou tudo igual no marcador. Melhor em campo no fim da primeira etapa, o time paranaense voltou para o segundo tempo motivado para garantir a vitória.

E não demorou muito para o placar mudar. Aos quatro, Zapelli acionou Canobbio na área, que bateu na saída de Rochet e virou: 2 a 1. O Internacional então buscou o ataque, mas pecou muito na hora da finalização de jogadas, o que irritou a torcida, que vaiou até o final.

O time da casa atacava, mas não era objetivo, parando na defesa adversária. Entretanto, no apagar das luzes, Bruno Gomes bateu escanteio na cabeça de Alario, que parou em grande defesa de Léo Linck. No rebote, Wanderson, sozinho na pequena área, chutou forte e mandou a bola para o fundo do gol, evitando a derrota do Internacional.

As equipes voltam a campo para a 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, no mesmo horário. Às 16h, o Internacional vai até o Antônio Accioly para encarar o Atlético-GO, enquanto o Athletico-PR recebe o Juventude, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 2 ATHLETICO-PR

INTERNACIONAL – Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Rogel, Robert Renan e Bernabei; Rômulo (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Wanderson), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley; Enner Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Leo Godoy (Erick), Gamarra, Thiago Heleno e Fernando (Esquivel); Fernandinho (Kaíque Rocha), João Cruz (Felipinho) e Zapelli; Julimar, Di Yorio e Canobbio (Cuello). Técnico: Martín Varini.

GOLS – Wesley, aos 11, e João Cruz, aos 38 do primeiro tempo. Canobbio, aos quatro, e Wanderson, aos 50 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Henrique (Internacional); Fernando, Gamarra (Athletico).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

RENDA – R$ 291.767,00.

PÚBLICO – 14.322 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).