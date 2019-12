Inter aproveita empate da Juve e assume liderança da Série A

SÃO PAULO, 02 NOV (ANSA) – Em uma rodada marcada pelos tropeços da Juventus e do Napoli, a Inter de Milão aproveitou a oportunidade e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. A Internazionale entrou em campo ciente da importância de vencer a Spal, a penúltima colocada da Série A, já que mais cedo, a Juventus empatou dentro de casa com o Sassuolo por 2 a 2.

Os comandados de Antonio Conte contaram com uma excelente partida de Lautaro Martínez, dono dos dois gols que deram a vitória para a Inter. O time emiliano, por sua vez, até esboçou uma reação com Mattia Valoti, mas não conseguiu tirar os três pontos da nova líder do Campeonato Italiano.

Com o placar, a Inter está com 37 pontos e ultrapassou a Juventus, que vem em segundo somando 36.

Assim como a Velha Senhora, o Napoli também tropeçou em casa diante do Bologna e aumentou a crise dentro do clube. Apesar de ter aberto o placar com Fernando Llorente na etapa inicial, a equipe napolitana viu os comandados de Sinisa Mihajlovic virarem o placar com Skov Olsen e Nicola Sansone.

A derrota atrapalhou o Napoli em sua busca pelo G6 da Série A, já que a vantagem da Atalanta (6ª) aumentou para cinco pontos. O time comandado por Carlo Ancelotti, que não vence há seis jogos, está no sétimo lugar, somando 20 pontos. Se a 14ª rodada foi ruim para Juve e Napoli, os dois times da capital obtiveram resultados positivos. A Roma foi até Verona e saiu com três pontos na bagagem, após bater a equipe gialloblù por 3 a 1. A Lazio, por sua vez, não teve dificuldades para vencer a Udinese por 3 a 0 no Olímpico.

A Lazio está na terceira posição com 30 pontos, enquanto a Roma vem logo atrás, somando 28.

O Milan, por sua vez, reencontrou os caminhos da vitória após três rodadas. O time de Stefano Pioli suou para vencer o Parma fora de casa. O único gol do duelo foi de Theo Hernández, aos 88 minutos do segundo tempo. A equipe rossonera respirou na tabela e agora ocupa a 11ª posição.

A Atalanta também venceu e afundou ainda mais o Brescia na tabela. Com um show de Mario Pasalic, o clube nerazzurro goleou a equipe de Fabio Grosso por 3 a 0. Já a Fiorentina foi surpreendida em casa pelo Lecce.

Resultados – Brescia 0 x 3 Atalanta Genoa 0 x 1 Torino Fiorentina 0 x 1 Lecce Juventus 2 x 2 Sassuolo Lazio 3 x 0 Udinese Inter 2 x 1 Spal Parma 0 x 1 Milan Napoli 1 x 2 Bologna Verona 1 x 3 Roma Cagliari x Sampdoria – 02/12 – 16h45 (Horário de Brasília) (ANSA)