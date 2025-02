Inter anuncia saída de Alessandro Antonello do cargo de CEO

MILÃO, 3 FEV (ANSA) – A Internazionale anunciou nesta segunda-feira (3) a saída de Alessandro Antonello do cargo de CEO da atual campeã da Série A da Itália.

O dirigente, que estava na diretoria dos nerazzurri desde 2015, renunciou ao cargo para “assumir novos desafios”. De acordo com a imprensa italiana, Antonello deverá ser o novo CEO da Roma em um futuro próximo.

“Antonello deu uma contribuição significativa para o desenvolvimento do clube, desempenhando várias funções durante sua década na Inter. Seu trabalho foi muito apreciado e garantiu que a Inter recebesse contribuições gerenciais importantes, tanto em termos de desenvolvimento quanto de receita”, informou a Internazionale.

Com a saída de Antonello, o atual presidente da equipe, Giuseppe “Beppe” Marotta, será o único CEO da Inter de Milão, pois dividia a tarefa com o ex-dirigente nerazzurro.

“Trabalhar para este clube glorioso será uma memória indelével, que me enche de orgulho. Dediquei cada hora possível do meu tempo ao time e estou feliz por ter contribuído para sua história, partindo de um período difícil até hoje, quando o empenho de todos levou o clube de volta ao topo na Itália e na Europa”, disse Antonello, que viu o clube conquistar sete títulos no período, entre eles dois Campeonatos Italianos.

