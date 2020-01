Inter anuncia renovação do empréstimo de José Aldo até junho

Bastante ativo no mercado de negociações nos últimos dias, o Internacional anunciou mais uma novidade nesta quinta-feira. A diretoria do clube gaúcho comunicou a prorrogação do contrato de empréstimo do meio-campista José Aldo, que passa a ser válido até o final de junho de 2020.

José Aldo pertence ao Guarani-SC e estará com os seus direitos econômicos fixados em valor que não foi revelado pelo Inter. E tentará conquistar a confiança e espaço com o técnico Eduardo Coudet no primeiro semestre para ser adquirido ao fim do período do contrato de empréstimo.

No Inter desde 2018, quando chegou para as divisões de base, José Aldo foi campeão gaúcho sub-20 em seu primeiro ano no clube. Ele foi promovido ao elenco profissional em 2019, fazendo a sua estreia em partida contra o Atlético Mineiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Além disso, fez parte do elenco que faturou o Brasileiro de Aspirantes.

“O ano de 2019 foi de amadurecimento e busquei aproveitar e aprender muito a cada dia no grupo profissional. A continuidade mostra que o Clube acredita em mim e vou seguir trabalhando forte, para estar pronto para colaborar quando for chamado”, declarou José Aldo.

Antes da ampliação do empréstimo de José Aldo, o Inter havia anunciado a renovação dos contratos de D’Alessandro até o fim de 2020, do meia-atacante João Peglow até 2023 e do goleiro Danilo Fernandes até 2021. O time também acertou as contratações do volante argentino Damián Musto e do lateral-direito Rodinei.