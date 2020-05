Inter anuncia renovação com Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel até o fim de 2021

O Internacional começou mais uma semana de treinos durante a pandemia do coronavírus com a renovação do contrato de três jogadores. O clube gaúcho anunciou nesta segunda-feira que ampliou os vínculos com o lateral-esquerdo Uendel e os meio-campistas Thiago Galhardo e Rodrigo Lindoso até dezembro de 2021.

Galhardo chegou ao Inter no início do ano, logo se tornando titular com o técnico Eduardo Coudet. O meio-campista atuou 12 vezes pelo time, sendo o seu artilheiro em 2020, ao lado de Guerrero, com quatro gols marcados.

“Feliz pelo momento, pela prorrogação, é uma coisa que eu desejava aqui no Inter. Isso me deixa muito feliz, espero que os jogos possam voltar em breve e eu possa continuar ajudando a equipe da melhor maneira possível”, afirmou o meio-campista.

Rodrigo Lindoso está no Inter desde 2019, tendo somado seis gols em 59 partidas pelo time nesse período. E se tornou titular durante a temporada passada, após Rodrigo Dourado se lesionar.

“Muito feliz mesmo. Agradeço a todos. Minha intenção sempre foi continuar aqui. Estou a disposição e me dedicando cada dia mais para conquistar os objetivos aqui no Inter. Temos tudo para conseguir coisas boas, a preparação está sendo ótima”, afirmou o camisa 19.

O Inter também estendeu o contrato de Uendel até o fim de 2021. Ele está no Beira-Rio desde 2017, quando chegou ao clube, após passagem pelo Corinthians, e soma 112 jogos disputados, com um gol marcado. E embora não seja mais titular, é considerado um dos líderes do elenco.

“Gostaria de agradecer ao Internacional, a torcida e aos meus companheiros de equipe, para mim é um dia especial. Me sinto muito honrado e grato em estender mais um ano de contrato, o Clube já faz parte da minha vida e da minha família, somos muito felizes aqui. Espero retribuir essa confiança com muito trabalho, seja no dia a dia, nos treinamentos, ou nos jogos, ajudando a equipe, sempre pensando no coletivo”, declarou.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano explicou que a renovação contratual serve como proteção ao Inter, pois os vínculos dos três jogadores se encerrariam ao fim de 2020. E garantiu que não significa aumento das despesas do clube.

“Seguindo nossa filosofia de proteção e manutenção do elenco atual , em relação a toda essa questão da Covid e a indefinição do calendário, o Inter vem adotando a estratégia de estender o vínculo dos atletas que encerram contrato em dezembro de 2020. Por conta disso, alguns jogadores já tinham uma renovação automática e estamos antecipando isso sem qualquer tipo de impacto no nosso fluxo de caixa”, afirmou.

Na semana passada, o Inter também havia renovado contrato de três jogadores, todos eles jovens oriundos das divisões de base: Praxedes, Johnny e Roberto.