Inter anuncia contratação de lateral-direito argentino do Porto

O Internacional anunciou nesta sexta-feira mais um reforço para brigar pelo título da Copa Libertadores da América. Trata-se do lateral-direito Renzo Saravia, que pertence ao Porto, de Portugal, e vai assinar contrato por empréstimo até o final de 2020 se for aprovado nos exames médicos.

Para conseguir utilizar o jogador na fase de grupos da competição continental, o clube pediu uma pré-inscrição, situação prevista no regulamento estabelecido pela Conmebol para contratações ainda não regularizadas. O Inter estreia já na próxima terça-feira, diante da Universidad Católica, do Chile, no Beira-Rio.

Revelado pelo Belgrano, Renzo Saravia atuou na equipe entre os anos de 2012 e 2017. Após se destacar, o lateral foi negociado para o Racing Club, onde sagrou-se campeão argentino na temporada 2018/2019, justamente sob o comando de Eduardo Coudet, atual técnico do Inter.

As boas temporadas do lateral-direito fizeram o Porto comprá-lo em junho de 2019. Pelo time português foram seis jogos e um gol. Renzo Saravia defendeu também a seleção da Argentina em nove partidas, participando do grupo na disputa da Copa América do Brasil, no ano passado.

O argentino é o oitavo reforço do Inter nesta temporada e chega para disputar posição com Heitor e Rodinei, que chegou ao Beira-Rio no começo do ano, em uma negociação com o Flamengo.