Inter acerta venda de Iago para o Augsburg, da Alemanha: ‘Sempre em meu coração’

O Internacional acertou neste sábado a venda do lateral-esquerdo Iago para o Augsburg, da Alemanha. A transferência será efetivada no dia 1.º de julho, data da abertura da janela para contratações na Europa. O valor da transação não foi divulgado, mas o clube gaúcho ficará com 60% do total.

Com o negócio selado, Iago não esteve com o elenco na reapresentação na manhã deste sábado, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e também não participará do período de treinamentos em Atibaia, no interior de São Paulo. O lateral-esquerdo agradeceu o Internacional os torcedores e disse que não deixará de acompanhar o time colorado.

“Quero agradecer demais ao Internacional e à torcida. Devo muito a este clube e aos torcedores que sempre acreditaram em mim e me apoiaram. Mesmo de longe, onde quer que eu esteja, vou sempre acompanhar e torcer demais pelo Inter. Estará sempre em meu coração”, afirmou.

O jovem 22 anos já viajou para a Alemanha, onde realizou exames médicos e conheceu a estrutura do Augsburg, que disputa a elite do futebol alemão. O lateral-esquerdo foi titular da seleção brasileira olímpica na conquista do Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon, na França, e era um dos jogadores do Internacional mais cobiçados por clubes europeus.

“Sempre foi meu sonho jogar na Europa. Estou feliz em poder ter a chance de mostrar meu futebol em uma das melhores ligas do mundo e quero devolver a confiança depositada em mim com boas atuações”, declarou o jogador.

Cria da base do Internacional, Iago fez a sua estreia pela equipe principal em 2017, ano em que atuou em sete partidas, e virou titular na temporada seguinte. Sua passagem pelo clube de Porto Alegre teve 81 jogos e dois gols marcados.