Inter abre o Brasileirão contra algoz da temporada passada Derrota para o Sport no último Brasileirão impediu que o Colorado faturasse o torneio

O Campeonato Brasileiro para o Internacional começa neste domingo e o primeiro desafio é o Sport, clube que foi uma verdadeira pedra no sapato na última edição.

Nas rodadas finais, o Colorado estava no topo da classificação quando recebeu o Leão. Em meio ao favoritismo para somar três pontos, o Inter se enrolou e acabou derrotado por 2 a 1.

O placar adverso não tirou o time comandado por Abel Braga da liderança, mas pouco depois, em revés contra o Flamengo no Maraca, o Inter foi ultrapassado e na sequência acabou com o vice do BR-20.

Reencontro



Agora, a missão é bem diferente. O jogo não vale taça ou mesmo liderança do torneio, mas o Inter precisa vencer para acalmar o ambiente dentro do Beira-Rio.

Miguel Ángel Ramírez



Apesar do pouco tempo no clube, o espanhol sente de perto a pressão das arquibancadas e tem no jogo do fim de semana a sua salvação.

Mesmo com o ‘prestígio’ junto aos diretores, Miguel Ángel Ramírez precisa vencer e passar segurar ao elenco e torcida.

