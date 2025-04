Inter abre 2, mas cede empate ao Parma na Série A

PARMA, 5 ABR (ANSA) – A Inter de Milão empatou com o Parma neste sábado (5) por 2 a 2 e pode ver o Napoli se aproximar na briga pela liderança da Série A do futebol italiano.

Jogando fora de casa, o time nerazzurro abriu o placar aos 15 minutos de jogo, após Matteo Darmian aproveitar uma sobra dentro da área e finalizar na rede.

Em seguida, o Parma reagiu e obrigou o goleiro Sommer a fazer duas grandes defesas em chutes de dentro da área, mas coube à Inter movimentar o marcador novamente: no fim do primeiro tempo, Marcus Thuram errou uma finalização de cara para a baliza, porém deu sorte e acabou encobrindo o goleiro Suzuki sem querer.

Após o gol, o pai de Marcus, Lilian Thuram, ídolo gialloblù e que assistia ao jogo no estádio, balançou a cabeça e fez cara de incredulidade.

No segundo tempo, no entanto, o cenário mudou, e o Parma assumiu as ações da partida, diminuindo a vantagem aos 15 minutos, em um belo chute rasteiro de Adrián Bernabé de fora da área. Pouco depois, Jacob Ondrejka avançou pelo campo de ataque, invadiu a área, finalizou e contou com um desvio da zaga para igualar o placar.

Com o empate, a Inter chegou a 68 pontos na Série A, quatro a mais que o vice-líder Napoli, que visita o quarto colocado Bologna na próxima segunda-feira (7) – se ganhar, o clube azzurro ficará a somente um ponto da primeira posição, faltando sete rodadas para o fim do campeonato.

Já o Parma tem agora 27 pontos, em 16º lugar, e ainda luta para não entrar na zona de rebaixamento. (ANSA).