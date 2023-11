Intenção de confinamento cai 21,17% em MT entre pecuaristas entrevistados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 17:57 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou seu último levantamento do ano de intenção de confinamento em Mato Grosso, que deve cair pouco mais de 20% este ano entre os informantes da pesquisa. Segundo relatório do Imea, os 75,65% pecuaristas da amostra que adotam o confinamento pretendem engordar no cocho este ano um total de 555,18 mil cabeças de gado, quantidade 21,17% menor em relação ao que foi confinado em igual período de 2022. É também um volume 10,22% em relação à intenção de confinamento apurada em julho. O levantamento do Imea contou com a participação de 115, de um total de 153 informantes da amostra.

Mesmo com o custo de produção mais baixo, em torno de R$ 14,48 por cabeça/dia, ou R$ 1,57 menos ante igual período de 2022, a queda no preço do boi gordo desestimulou a atividade em Mato Grosso, diz o Imea.

Entre os entrevistados que participaram da pesquisa, a queda no valor da arroba foi apontada por 51,28% deles em outubro. “Isso aconteceu por causa do efeito da oferta de fêmeas nos preços do boi gordo, que vem caindo desde o último ano, afetando a lucratividade da atividade,

uma vez que os indicadores financeiros estão entre as maiores preocupações dos pecuaristas”, informa o Imea.

“Em julho/23, 15,38% dos entrevistados informaram que não iriam confinar, ao passo que no levantamento de outubro/23, o porcentual passou para 22,61%”, descreve o Imea. “Em julho/23, 78,85% dos pecuaristas iriam confinar, e em outubro/23 o porcentual foi de 75,65%. Ademais, 1,74% dos produtores relataram indecisão neste último levantamento”, relata.

Já em relação ao abate dos animais confinados, os informantes disseram que os abates vão se concentrar no segundo semestre, com 79,93% do total dos bovinos entre julho e dezembro, com destaque para outubro, com 15,76% do total, e dezembro, com 13,51% do total previsto.

“No entanto, cabe ressaltar que este é um número informado de acordo com o planejamento realizado pelos entrevistados, não sendo necessariamente o volume real, uma vez que o pecuarista procura por momentos de melhores preços para realizar a venda para as indústrias”, adverte o Imea.

Abate

A ociosidade dos frigoríficos de bovinos em Mato Grosso caiu significativamente este ano em relação a 2022, informou, em boletim, o Imea. Em outubro, os frigoríficos instalados no Estado abateram 533,32 mil cabeças de bovinos, representando aumento de 1,48% ante setembro e recorde para um mês de outubro.

“Considerando os abates realizados de segunda a sexta-feira, a média diária em outubro de 2023 foi de 25.397 cabeças”, acrescenta o instituto. “Com isso, a média diária de abates em 2023 até outubro é de 23.617 cabeças, ao passo que a média até outubro de 2022 foi de 19.193 cabeças”, informa. “Desse modo, a utilização da capacidade frigorífica total do Estado está em um dos maiores patamares da história, e em outubro/23, o indicador ficou na média de 68,03%, 18,20 p.p. acima da média de outubro de 2022, que era 49,83%.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias