Intenção de compra de máquinas na Show Rural cresceu 4% em 2023, diz Abimaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 15:29 Compartilhe

São Paulo, 10 – Levantamento feito pela Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da (CSMIA) da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) junto a associadas identificou na Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), intenção de compra 4% maior ante a edição do ano passado. O resultado, na avaliação do presidente da Câmara, Pedro Estevão Bastos, “superou as expectativas” tendo em vista o ano “desafiador”, em que as taxas de juros cobradas em linhas de investimentos estão na faixa de 16% ao ano, consideradas caras pelos agricultores.





Em nota, Bastos também lembrou da falta de recursos do Plano Safra 2022/23 para o financiamento de maquinário.

“Os resultados foram positivamente afetados pela excelente safra que se inicia, com a colheita na região. A base de comparação também influencia o resultado (de 2023), visto que em 2022 tivemos seca na região (Paraná), deprimindo o resultado do ano passado”, disse Bastos em comunicado.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias