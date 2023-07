Inteligência artificial permite visita a obras e vida de DaVinci

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 19:50 Compartilhe

MILÃO, 5 JUL (ANSA) – Um novo projeto digital apresentado em Milão na última segunda-feira (3) explora a vida, obra e legado do gênio italiano Leonardo Da Vinci (1452-1519) e disponibiliza online pela primeira vez mais de 1,3 mil páginas de seus “Códigos”.

Batizada de “Inside a Genius Mind”, a retrospectiva está disponível no Google Arts & Culture e tem curadoria de especialistas de oito países.

Ao todo, a iniciativa reúne mais de 80 histórias selecionadas por 28 parceiros em toda a Europa e Estados Unidos, incluindo a British Library em Londres; a National Gallery em Washington; o Castelo Sforzesco; o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci; e a Pinacoteca Ambrosiana de Milão.

O hub digital inclui histórias sobre a vida do gênio renascentista e suas invenções que podem ser vistas em 3D, bem como suas obras-primas pictóricas.

A plataforma também conta com a ajuda da inteligência artificial (IA) e do trabalho do professor Martin Kemp para mergulhar nos mistérios dos manuscritos de Leonardo Da Vinci.

Além das obras de arte, pintadas em tela e nas paredes, o projeto reúne online, em um único lugar e pela primeira vez, os chamados Códigos dispersos do artista italiano: uma vasta série de notas científicas e esboços que captam sua incursão matemática, geometria, física, óptica, astronomia, arquitetura e até voo.

O Codice Trivulziano, por exemplo, guardado no Castelo Sforzesco de Milão, é um pequeno caderno no qual Da Vinci fez vários desenhos durante sua primeira passagem por Milão, incluindo esboços arquitetônicos para o Duomo de Milão e estudos fisionômicos.

A sucessão de todas as páginas traça um relato artístico e pessoal de Da Vinci, desde seus primórdios florentinos até o processo criativo de suas obras mais conhecidas – a Batalha de Anghiari e a Virgem das Rochas – e aquelas que nunca fez – os monumentos equestres Sforza e Trivulzio e a estátua de Ercole para a Piazza della Signoria – para terminar com a solidão serena de sua velhice e o rosto mais famoso e icônico de toda a sua produção, seu autorretrato.

O projeto também oferece novas formas de interagir com o Código Leonardo: graças à IA, a seção “Da Vinci Stickies” permite aos usuários unir os desenhos de Leonardo dando vida a novas ideias e criações. (ANSA).

