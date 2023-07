Inteligência artificial ajuda pessoas com deficiência a recuperar autonomia

Em um mundo cada vez mais tecnológico, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma aliada poderosa na busca por soluções inovadoras e inclusivas. Uma das áreas em que a IA tem desempenhado um papel fundamental é na superação de barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência, oferecendo assistência e autonomia em diversas esferas da vida.

Um dos principais benefícios da inteligência artificial é a capacidade de processar grandes quantidades de dados e identificar padrões de maneira rápida e precisa. Essa habilidade tem permitido o desenvolvimento de tecnologias assistivas que se adaptam às necessidades individuais de pessoas com deficiência, auxiliando-as em suas atividades diárias e proporcionando uma maior independência.

Na área da comunicação, a IA tem impulsionado avanços significativos. Softwares de reconhecimento de voz, por exemplo, têm permitido que pessoas com deficiência visual se comuniquem de maneira mais eficiente, convertendo a fala em texto ou vice-versa. Isso facilita a interação com dispositivos eletrônicos, possibilitando o uso de smartphones, computadores e assistentes virtuais por meio de comandos de voz. Além disso, já existem dispositivos como computadores e mobile controlados pelo movimento do olhar, oferecendo uma nova forma de interação a quem precisa.

Além disso, a IA tem viabilizado o desenvolvimento de sistemas de tradução automática que auxiliam pessoas com deficiência auditiva a se comunicarem em diferentes idiomas, incluindo libras. Essas ferramentas traduzem a fala em tempo real, tornando possível a participação em conversas e o acesso a conteúdos em outras línguas.

No campo da mobilidade, a IA tem sido uma grande aliada na criação de veículos autônomos adaptados, oferecendo uma nova perspectiva de independência para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Esses veículos são capazes de se deslocar sem a necessidade de um condutor humano, permitindo que os passageiros tenham maior liberdade para realizar suas tarefas e se deslocar pela cidade.

Outro avanço importante está relacionado à área da saúde. A inteligência artificial tem sido utilizada no desenvolvimento de próteses e dispositivos robóticos, como o que se adapta às necessidades de cada indivíduo, proporcionando maior mobilidade e funcionalidade. Um desses dispositivos é um exoesqueleto que usa aprendizagem de máquina para ajudar pessoas com problemas de mobilidade. A nova tecnologia permite que o dispositivo robótico “adivinhe” qual movimento o usuário deseja fazer, a IA utiliza terminais nervosos no cérebro para enviar comandos.

