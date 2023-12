Inteligência artificial agora capaz de criar nova IA sem intervenção humana, dizem cientistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/12/2023 - 5:05 Para compartilhar:

Modelos de inteligência artificial agora podem criar sistemas de IA menores sem a ajuda de um ser humano, de acordo com uma pesquisa publicada na sexta-feira (15) por um grupo de cientistas que disse que o projeto foi o primeiro desse tipo.

Essencialmente, modelos maiores de IA — como o tipo que alimenta o ChatGPT — podem criar aplicativos de IA menores e mais específicos que podem ser usados ​​na vida cotidiana, demonstrou uma colaboração entre a Aizip Inc. e cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e vários campi da Universidade da Califórnia. Esses modelos especializados poderiam ajudar a melhorar os aparelhos auditivos, monitorar oleodutos e rastrear espécies ameaçadas.

“No momento, estamos usando modelos maiores para construir modelos menores, como um irmão maior ajudando [seu menor] irmão a melhorar. Esse é o primeiro passo para um trabalho maior de IA autoevolutiva”, disse Yan Sun, CEO da empresa de tecnologia de IA Aizip, à Fox News. “Este é o primeiro passo no caminho para mostrar que os modelos de IA podem construir modelos de IA.”

Yubei Chen, um dos pesquisadores, concordou com Sun.

Um dispositivo demonstrado por Sun e Chen — um rastreador de atividade humana que usa IA para coletar e analisar dados de movimento — estava alojado em um chip menor que uma moeda de dez centavos.

Esse sensor é um exemplo de minúsculo aprendizado de máquina, pequenos sistemas de IA que podem ser usados ​​em dispositivos ou espaços compactos. Pequenos recursos de aprendizado de máquina são cruciais para a IA difundida, a noção de que quase qualquer objeto pode se tornar inteligente, disse Sun.

“Se pensarmos no ChatGPT e no minúsculo aprendizado de máquina, eles estão nos dois extremos do espectro da inteligência. Os grandes modelos… residem na nuvem”, disse Chen à Fox News. “Por outro lado, estamos construindo os modelos menores. Eles residem nas coisas.”

Eletrodomésticos como máquinas de café, fornos, máquinas de lavar louça, TVs e muito mais poderão incluir inteligência artificial no futuro, de acordo com o estudo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias