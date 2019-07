Intel vende ativos de negócio de chips para smartphones à Apple por US$ 1 bi

A Intel informou nesta quinta-feira que concordou em vender a maior parte de seu negócio de chips para smartphones à Apple por US$ 1 bilhão, em um acordo no qual as duas gigantes do setor de tecnologia esperam que resolvam dores de cabeça corporativas. A Apple comprará as operações de chips para smartphone da Intel, bem como um portfólio de patentes e também absorverá cerca de 2.200 funcionários, informaram as empresa.

A Intel fez o acordo após reportar queda de 17% em seu lucro no segundo trimestre, diante da demanda mais fraca da China. As ações da Intel subiram mais de 6% pouco após o anúncio, enquanto as da Apple oscilaram pouco.

Para a Intel, o acordo com a Apple a liberta de uma operação de smartphones que registrava prejuízo de cerca de US$ 1 bilhão anualmente, de acordo com uma pessoa ligada ao assunto. Para a Apple, o negócio abre caminho para que a fabricante do iPhone construa um componente crucial dos smartphones na própria empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.