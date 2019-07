Intel tem queda no lucro líquido a US$ 4,2 bilhões no 2º TRI, mas supera previsão

A Intel informou que seu lucro líquido foi de US$ 4,2 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 17% em relação ao lucro de US$ 5,0 bilhões em igual período do ano passado. O lucro por ação recuou a US$ 0,92, de US$ 1,05 anteriormente, e o lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,06, alta de 2% na comparação anual, ante previsão de US$ 0,89 dos analistas ouvidos pelo FactSet. Após a divulgação dos resultados, a ação subia 5,62% no after hours em Nova York, às 17h15 (de Brasília).

A receita da Intel foi de US$ 16,5 bilhões no segundo trimestre, queda de 3% ante os US$ 17 bilhões de igual período de 2018. A receita operacional ficou em US$ 4,6 bilhões, recuo de 12% diante dos US$ 5,3 bilhões anteriormente registrados.

Em seu balanço, a empresa diz que os resultados do segundo trimestre superaram suas expectativas tanto na receita quanto no lucro. Diante disso, a Intel afirma que elevou sua projeção para todo o ano atual. Ela espera agora, por exemplo, receita de US$ 69,5 bilhões em 2019, alta de US$ 500 milhões ante a previsão de abril.