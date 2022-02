Intel se aproxima de acordo de US$ 6 bi para comprar fabricante de chips Tower

A Intel está perto de um acordo para comprar a empresa israelense de chips Tower Semiconductor por quase US$ 6 bilhões, segundo fontes familiarizadas com o assunto, em sua mais recente ação para reforçar um plano de fabricar mais chips para outras empresas. Um acordo pode ser revelado ainda esta semana, desde que as negociações não desmoronem, disseram as pessoas.

O acordo provavelmente incluiria um prêmio robusto, dado o valor de mercado da Tower de aproximadamente US$ 3,6 bilhões. As ações da Tower subiram mais de 50% no after hours depois que o Wall Street Journal informou sobre a esperada aquisição. A empresa, cujas ações são negociadas nos EUA na bolsa de valores Nasdaq, fabrica semicondutores e circuitos usados em tudo, desde carros e produtos de consumo a equipamentos médicos e industriais. Ela opera fábricas em Israel, Califórnia, Texas e Japão, de acordo com seu site.

A Tower é semelhante à GlobalFoundries, uma fabricante muito maior para a qual a Intel explorou um acordo durante o verão. A GlobalFoundries e sua proprietária, a Mubadala Investment, um braço de investimentos do governo de Abu Dhabi, decidiram finalmente buscar um IPO, e a empresa agora negocia publicamente com um valor de mercado de cerca de US$ 30 bilhões.

A Intel anunciou em janeiro que planeja investir pelo menos US$ 20 bilhões em uma nova capacidade de fabricação de chips em Ohio, reforçando as ambições de produção de semicondutores da empresa, já que a maior demanda por produtos digitais e a escassez global de chips amplificaram a necessidade. Fonte: Dow Jones Newswires.

Saiba mais