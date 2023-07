Intel reverte prejuízo, tem inesperado lucro e ação salta 6% no after hours em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 17:46 Compartilhe

A Intel obteve lucro líquido de US$ 1,5 bilhões no segundo trimestre, revertendo prejuízo de US$ 500 milhões registrado em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 27. Com o resultado, a empresa apurou ganho de US$ 0,35 por ação, enquanto a expectativa era por uma perda de US$ 0,66 por papel.

As receitas da companhia caíram 15% na comparação anual dos três meses encerrados em junho, para US$ 12,9 bilhões. Essa métrica também superou a previsão do mercado, que era de US$ 12,1 bilhões.

Às 17h18 (de Brasília), a ação da Intel saltava 6,63% no after hours da Nasdaq, em Nova York.

