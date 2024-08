Intel reverte lucro e registra prejuízo de US$ 1,6 bilhão no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 17:46 Para compartilhar:

A Intel teve prejuízo líquido de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre de 2024, revertendo lucro de US$ 1,5 bilhão registrado no mesmo período de 2023, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 1º de agosto. A empresa de tecnologia norte-americana teve prejuízo por ação de US$ 0,02 nos últimos três meses de 2024, abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,10.

Já a receita líquida foi de US$ 12,8 bilhões no trimestre, uma queda em relação ao mesmo período de 2023, cuja receita foi de US$ 12,9 bilhões. Essa métrica veio abaixo da previsão da FacSet, de US$ 12,92 bilhões.

Após o balanço, as ações da Intel caíram 17,21% no after hours em Nova York por volta das 17h40 (de Brasília).

O chefe do setor financeiro da Intel, David Zinsner, disse que os resultados foram impactados pela aceleração no lançamento do produto PC AI, e “encargos maiores que o habitual relacionados a negócios não principais e o impacto da capacidade não utilizada”, conforme documento divulgado nesta quinta-feira.