Intel produzirá chips para MediaTek

OAKLAND, Estados Unidos (Reuters) – A Intel anunciou nesta segunda-feira que produzirá chips para a taiuanesa MediaTek, uma das maiores empresas de design de chips do mundo.

O acordo de fabricação é um dos mais significativos que a Intel anunciou desde que lançou estratégia para produção de semicondutores no início do ano passado. A TSMC, de Taiwan, é a principal empresa nesse espaço. A Intel atualmente produz principalmente seus próprios chips.

“É muito importante para nós envolvermos um cliente de Taiwan e eles apostarem em nós para crescermos. Esta é uma grande conquista de cliente âncora”, disse Randhir Thakur, presidente da Intel Foundry Services, à Reuters.

O economista da TechInsights, Dan Hutcheson, disse que havia dúvidas no setor se a Intel poderia ingressar no mercado de produção terceirizada de chips, mas o negócio com a MediaTek mostra que a empresa está no caminho certo.

“Quando você entra no mercado de fundição, está colocando em risco cerca de dois anos de trabalho”, disse Hutcheson sobre o risco para empresas de design de chips como a MediaTek. “Se algo acontecer e a fábrica terceira não conseguir, você perdeu aquela janela de mercado.”

Embora a Intel não tenha dado detalhes financeiros do acordo ou dito quantos chips vai produzir para a MediaTek, a empresa disse que os primeiros produtos serão fabricados nos próximos 18 a 24 meses e serão de uma tecnologia mais madura chamada Intel 16.

“A MediaTek sempre adotou uma estratégia de múltiplos fornecedores”, disse a MediaTek em comunicado. “Além de manter uma estreita parceria com a TSMC em processos avançados, essa colaboração aumentará o fornecimento da MediaTek para processos maduros.”

(Por Jane Lanhee Lee)