Intel não conclui aquisição e pagará US$ 353 milhões à Tower Semiconductor, de Israel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 7:34 Compartilhe

A Intel e a Tower Semiconductor anunciam, em comunicado nesta quarta-feira, 16, que houve desistência por acordo mútuo da aquisição da empresa israelense pela americana. O acordo de compra foi anunciado em fevereiro de 2022, mas em nota as empresas dizem que ainda não conseguiram aprovação regulatória exigida para a conclusão do negócio. Especificamente, o órgão regulador China ainda não havia dado seu aval.

Os dois lados concordaram em desistir, após o fim previsto do negócio, 15 de agosto de 2023, ter sido atingido. Conforme combinado, a Intel agora pagará US$ 353 milhões à Tower pela não conclusão da compra.

A compra da companhia israelense era um negócio de mais de US$ 5 bilhões da Intel. A Tower opera fábricas de circuitos integrados em Israel, nos EUA (Califórnia e Texas) e no Japão, segundo seu site. *Com informações da Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias