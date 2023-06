Intel investirá US$ 25 bilhões em nova fábrica em Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 9:29 Compartilhe

A gigante americana de semicondutores Intel vai investir 25 bilhões de dólares (120,7 bilhões de reais, na cotação atual) na construção de uma nova fábrica em Israel, anunciaram as autoridades israelenses neste domingo (18).

Sob o “acordo de princípio”, a empresa de semicondutores construirá a instalação na cidade de Kiryat Gat (sul) e abrirá suas portas em 2027 para operar até pelo menos 2035, anunciou o Ministério das Finanças de Israel.

Como parte do acordo, os impostos da Intel sobre Israel passariam de 5% para 7,5%, informou o ministério em comunicado. Em troca, a empresa americana receberá um subsídio de 12,8% do seu investimento, de acordo com a lei israelense para a promoção de investimentos de capital, detalhou o ministério.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a nova fábrica será “o maior investimento em Israel”.

“Este é um grande sinal de confiança na economia de Israel e mostra a força da economia livre que construímos aqui e da economia tecnológica que está se desenvolvendo aqui”, disse o líder israelense.

O ministério indicou que ambas as partes finalizarão o acordo em algumas semanas.

A Intel opera em Israel desde a década de 1970 e emprega cerca de 12.000 pessoas no país, segundo o Ministério das Finanças.

jjm/dv/sag/mb/aa

Mobileye

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias