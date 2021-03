Intel investirá US$ 20 bi para aumentar produção e expansão de fábricas nos EUA

A Intel vai terceirizar de forma mais agressiva parte da produção de chips enquanto aumentará sua própria fabricação, com um compromisso de gastos de cerca de US$ 20 bilhões em novas instalações. Segundo disse o chefe-executivo da empresa, Pat Gelsinger, a Intel dependerá mais de parceiros fabricantes de chips, incluindo alguns de seus processadores mais modernos, a partir de 2023.

Ainda assim, a empresa planeja seguir fabricando, incluindo para novas companhias. Para sustentar essas ambições, a Intel planeja construir duas novas fábricas de chips em instalações existentes no Arizona, segundo Gelsinger, com produção prevista para começar em 2024. A companhia também disse que dentro de um ano detalhará mais planos de expansão nos Estados Unidos, Europa e em outros lugares. “Estamos de volta com força total”, disse Gelsinger em uma entrevista.

As preocupações com a robustez da indústria de chips dos EUA aumentaram nos últimos anos, conforme a produção de semicondutores mudou para a Ásia. Essas preocupações se intensificaram nos últimos meses, em meio a uma escassez global de componentes. Os fabricantes de automóveis, em particular, sentiram o impacto, fazendo com que parassem parte de sua capacidade de produção.

Fonte: Dow Jones Newswires.

