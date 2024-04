Intel amplia prejuízo em divisão de fabricação de chips e ação cai 4% no after hours de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 18:47 Para compartilhar:

A Intel informou nesta terça-feira, 2, que sua unidade de fabricação de chips ampliou o prejuízo operacional de US$ 5,2 bilhões em 2022 para US$ 7 bilhões no ano passado, de acordo com documento protocolado na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana). Após a notícia, a ação da empresa caía cerca de 4% no after hours da Nasdaq, em Nova York.

A Intel Foundry, a nova divisão responsável pelas operações de manufatura da gigante americana, espera que as perdas se estabilizem em meados deste ano. Em 2023, as receitas do setor somaram US$ 18,9 bilhões, uma queda considerável em relação aos US$ 27,5 bilhões em vendas no exercício anterior.

A companhia estabeleceu o objetivo de longo prazo de fazer da Foundry a segunda maior fabricante externa de semicondutores do planeta até o fim da década, com um receita manufatureira superior a US$ 20 bilhões. A Inter busca conquistar margens bruta na casa dos 60% no longo prazo.

