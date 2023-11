Integrantes de banda de rock brigam no palco após guitarrista ser ‘demitido’ ao vivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 14:39 Para compartilhar:

Integrantes da banda norte-americana The Brian Jonestown Massacre se desentenderam e começaram uma briga física no palco durante show em Melbourne, na Austrália. Tudo teria começado depois do vocalista “demitir” o guitarrista. A apresentação foi cancelada e vídeos da ocasião circulam nas redes sociais.

Conforme a Rolling Stone britânica, a briga aconteceu depois do vocalista, Anton Newcombe, “demitir” o guitarrista Ryan Van Kriedt durante show ao vivo – eles só tocaram seis músicas do setlist. “Largue a guitarra e vá embora. Cortem o microfone dele. A gente não precisa de você”, disse o cantor.

O guitarrista respondeu antes de eles começarem com a briga física. “É melhor você pensar bem, porque isso seria para sempre”, rebateu ele.

Em seguida, os dois começaram a se empurrar e Newcombe bateu na cabeça de Van Kriedt com uma guitarra. Eles foram parar no chão até serem separados por seguranças. Depois, as cortinas se fecharam – sinalizando o fim da apresentação. A banda ainda não se pronunciou nas redes sociais.

O Estadão tentou contato com a assessoria de imprensa do Brian Jonestown Massacre para saber se os próximos shows da banda foram cancelados, mas não teve resposta até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

