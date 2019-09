Rio – Uma equipe da 44ªDP (Inhaúma) capturou mais um integrante da quadrilha de Orlando de Oliveira Araújo, o Orlando Curicica . Fabiano Vieira da Rocha, também conhecido como Fabi, foi preso em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele é apontado como um dos principais integrantes da milícia que atua em Jacarepaguá, também na Zona Oeste. Contra ele havia três mandados de prisão por organização criminosa, estupro e roubo qualificado.

A Polícia Civil informou que as investigações da unidade apontam que a quadrilha é responsável por crimes de extorsão a moradores, comerciantes e prestadores de serviço. Além disso, os criminosos também são responsáveis por roubos, estupros, lesões corporais, exploração de sinais clandestinos de internet, TV a cabo e monopolização da venda de botijões de gás e água. O bando também atuava com crimes de receptação de veículos e cargas roubadas. De acordo com o Portal dos Procurados, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontou que a divisão de tarefas dentro da milícia de Orlando Curicica contava com membros responsáveis pela gestão dos esquemas criminosos; seguranças para os chefes do bando; soldados; cobradores ou recolhedores; e olheiros.

A investigação sobre o grupo aponta ainda que a prisão de Sérgio Calixto Manhães, conhecido como Carrapato, em novembro de 2018, deixou os criminosos mais violentos, aterrorizando com frequência a localidade de Santa Maria, na Taquara, também na Zona Oeste. Ainda segundo uma denúncia, cinco homens invadiram a casa de uma mulher que acreditavam ser informante da polícia e praticaram um estupro coletivo.

Fabiano já havia sido preso em 2009 no estado do Pará, pela equipe da Delegacia de Repressão Ao Crime Organizado (Draco). O Disque-Denúncia chegou a oferecer uma recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à captura do criminoso.