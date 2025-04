Integrante da Comissão Europeia vê tarifas como ‘péssimas notícias’ para EUA e para o mundo

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia (CE), Teresa Ribera, afirmou que é “claro que vamos defender a economia da Europa”, em reação às tarifas recíprocas anunciadas na quarta-feira, 2, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante evento no fim da manhã, ela classificou as sobretaxas norte-americanas como “péssimas notícias tanto para os EUA quanto para todo o mundo”.

“Nós nos manteremos firmes, mas sempre abertos ao diálogo. Mas as tarifas não são boa notícia. As tarifas mudam nossas relações comerciais com os EUA, mas não com o resto do mundo”, disse Ribera.

Ela ressaltou que, embora os EUA sejam o principal parceiro comercial do bloco, há outros mercados com os quais a União Europeia pode estreitar laços. “Podemos e temos que aprofundar a relação da UE com outros países”, afirmou.

Segundo Ribera, a Europa ainda precisa compreender melhor as decisões do governo Trump antes de adotar qualquer medida em resposta.

As tarifas impostas pelos EUA ao bloco foram de 20%. “O governo dos EUA está focado apenas na proteção da economia americana, e nós precisamos focar na proteção da economia do nosso continente”, declarou.

A vice-presidente da CE também defendeu um debate global sobre “como evitar uma recessão global baseada em muitos fatores”, incluindo tarifas, relações comerciais, mudanças climáticas e mercado de trabalho. “Nós precisamos apostar em segurança e competitividade. Temos focado nossos esforços em aumentar a competitividade europeia no mundo, e investir na Europa precisa ser algo muito mais atrativo do que é hoje”, concluiu.